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Wohnungen am Meer in Orihuela, Spanien

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penthäuser
75
1 Zimmer
21
2 Zimmer
432
3 Zimmer
227
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14 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 7/9
2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick in Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanca bietet ein…
$343,606
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
2-Zimmer-Wohnung in Villamartin . Wohnung mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern in Villamart…
$358,361
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Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Erdgeschosswohnung mit 3 Schlafzimmern in Playa Flamenca, Orihuela, mit riesiger Terrasse un…
$680,446
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TekceTekce
Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Luxuriöses Penthouse mit 3 Schlafzimmern und privatem Solarium in Villamartín. Luxuriöses Pe…
$444,249
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Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1
2-Schlafzimmer-Wohnung im ersten Stock in Punta Prima, nur wenige Gehminuten vom Strand entf…
$332,847
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
2-Zimmer-Wohnung, 5 Minuten vom Meer entfernt. . Wohnung im siebten Stock mit zwei Schlafzim…
$324,372
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Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 9
2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick in Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanca bietet ein…
$511,333
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Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 9
2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick in Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanca bietet ein…
$372,725
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Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 9
2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick in Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanca bietet ein…
$435,623
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
(Der angegebene Preis wird in Spanien immer ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die hinzuzurechne…
$377,297
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Wohnung 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
2-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick in Orihuela Costa Willkommen in den Apartments in Orihue…
$353,231
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Apartments in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$359,402
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Penthouses in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$481,086
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Apartments in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$315,784
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