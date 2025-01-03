  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Malaga
  4. Wohnung in einem Neubau Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project

Wohnung in einem Neubau Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project

Malaga, Spanien
von
$4,34M
;
32
ID: 27795
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Malaga Costa del Sol
  • Stadt
    Malaga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen am Strand in der Nähe von Annehmlichkeiten in Málaga Termica Beach Project

Málaga ist die Stadt an der Costa del Sol. Sie ist bekannt für ihre Strände, ihr kulturelles und historisches Erbe und ihr aktives Leben. Málaga ist nicht nur das Tor zur Costa del Sol, sondern auch eine dynamische Stadt mit einer reichen Geschichte, einer blühenden Kunstszene und einem entspannten mediterranen Lebensstil, der das ganze Jahr über Besucher anzieht.

Der Komplex ist gut an das Zentrum von Málaga angebunden. Er liegt 4 km vom Hafen von Málaga entfernt, den man über die Promenade zu Fuß erreichen kann, weniger als 4 km vom Hauptbahnhof und 5 km vom internationalen Flughafen entfernt. Diese moderne Anlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Málaga, die Sportanlagen, Krankenhäuser, Schulen, Restaurants, Universitäten und Sportplätze im Freien mit einem idyllischen südlichen Klima bietet. Außerdem gibt es hier Grünflächen und Ruheplätze.

Die Wohnungen zum Verkauf in Málaga, Spanien, bieten ein neues Konzept der Wohnbebauung in erster Strandlinie in Málaga an. Sie sind vertikal auf mehrere Etagen angelegt, die sich nach außen öffnen und einen spektakulären Panoramablick bieten. Der Komplex verfügt über Einrichtungen, die an alle Lebensstile angepasst sind, wie z. B. Gartenbereiche, einen Innen- und Außen-Endlos-Pool, ein Fitnessstudio, einen Gesellschaftsclub, eine Sauna und ein Spa, ein Solarium, einen Gemeinschaftsraum und einen Kinderbereich.

Der Komplex verfügt über ein System von gestaffelten Ein- bis Vierschlafzimmerwohnungen, Maisonetten und Penthäusern, die einen Schwimmbad auf dem Dach und einen Designer-Endlos-Pool umfassen. Alle Wohnungen verfügen über große Terrassen mit spektakulärem Meerblick und ein aerothermisches System zur Klimatisierung, eine ökologische und umweltfreundliche Energiequelle.


AGP-00951

Standort auf der Karte

Malaga, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnung in einem Neubau Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Malaga, Spanien
von
$4,34M
