Wohnung in einem Neubau Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas

Mijas, Spanien
von
$527,499
23
ID: 32622
Letzte Aktualisierung: 10.10.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas

Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen Annehmlichkeiten und der Nähe zu Stränden, Golfplätzen und wichtigen Zielen an der Costa del Sol. Sie bietet eine malerische Schönheit und ein mildes mediterranes Klima für eine außergewöhnliche Lebensqualität. Mijas bietet einen einzigartigen Lebensstil, der ein breites Spektrum von Käufern anspricht, von denen, die ein Ferienhaus suchen, bis hin zu Investoren, die nach Mietmöglichkeiten suchen, und Familien, die auf der Suche nach einem dauerhaften Wohnsitz sind an.

Das Projekt befindet sich direkt neben dem Calanova Golf Club, weniger als 5 Autominuten von der privilegierten Gemeinde La Cala de Mijas und ihren unberührten Sandstränden entfernt und bietet einen einzigartigen und exklusiven Lebensstil für Golfliebhaber. Nur 2 km entfernt gibt es eine Vielzahl von täglichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten: Straßenmärkte, Supermärkte, Gesundheitszentren, Baumärkte, Apotheken sowie Bildungs-, Kultur- und Sportzentren. Die Nähe und der bequeme Zugang zur Hauptautobahn A-7 machen jede Reise einfach. Die Siedlung ist 11 km von der Nachbarstadt Fuengirola, 19 km vom Zentrum des weiß getünchten Mijas Pueblo, 22 km von Marbella, 30 km von Puerto Banus und 33 km vom internationalen Flughafen Malaga entfernt.

Es handelt sich um ein Projekt einer geschlossenen Wohnanlage mit einer Auswahl an modernen Wohnhäusern, die perfekt für diejenigen sind, die einen sicheren und entspannten Lebensstil suchen. Das Projekt bietet mehr als nur ein Zuhause – es bietet einen Lebensstil an. Es lässt Sie in die Ruhe weitläufiger Gartenanlagen eintauchen und den Gemeinschaftspool genießen, der sowohl für Erwachsene als auch für Kinder konzipiert ist. Die Gemeinschaftsbereiche fördern Ihr Wohlbefinden mit dem Fitnessstudio vor Ort und einem Gesellschaftsclub, Räume, die sorgfältig gestaltet wurden, um Sie aktiv zu halten und gesellschaftliche Zusammenkünfte zu veranstalten – und das alles, ohne den Komfort Ihrer Gemeinschaft zu verlassen.

Diese Häuser zum Verkauf in Mijas, Malaga, sind so konzipiert, dass sie maximalen Komfort und Wohlbefinden bieten. Mit offenen Räumen, hochwertigen Materialien und einem funktionalen, modernen Design schaffen die Residenzen ein einzigartiges Zuhause für Sie und Ihre Familie. Alle Einheiten zeichnen sich durch eine harmonische Verbindung von Innen- und Außenbereich aus, mit Terrassen, die zum Entspannen und Genießen des offenen Blicks auf den Golfplatz oder die umliegende Natur einladen. Jede Ecke der Wohnungen wurde sorgfältig geplant, um das natürliche Licht optimal zu nutzen. Die geschickt verteilten, großzügigen Innenräume mit großen Fenstern sorgen für eine helle und einladende Atmosphäre im Haus.


AGP-00939

