Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante

Orihuela, Spanien
von
$313,143
;
50
ID: 27869
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Orihuela

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Dehesa de Campoamor Costa Blanca

Eingebettet in den höher gelegenen Teil von Dehesa de Campoamor, in unmittelbarer Nähe des Jachthafens und der berühmten Strände Cala de Campoamor und Platja de La Glea, bietet dieser Wohnkomplex einen charmanten mediterranen Rückzugsort mit kilometerlangen, unberührten Sandstränden und kristallklarem Wasser an. Auch Golfliebhaber kommen hier auf ihre Kosten, denn die Region verfügt über einen der besten und renommiertesten Golfclubs im gesamten Mittelmeerraum, in dem man das ganze Jahr über Golf spielen kann.

Diese Oase am Meer ist von üppigem Grün umgeben und grenzt an ein Naturschutzgebiet von großer ökologischer Bedeutung. Die nahe gelegenen Küstenstädte Torrevieja, Orihuela, Alicante und Cartagena bieten eine Fülle von Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten, die das Leben der Bewohner und Besucher gleichermaßen bereichern. Die Flughäfen von Alicante und Murcia sind nur 35 bis 50 Autominuten entfernt, und der Busbahnhof Dehesa de Campoamor verbindet die Anlage mit allen größeren Städten der Region.

Die von malerischen Grünflächen umgebene Anlage bietet den perfekten Rahmen für gemütliche Spaziergänge und sportliche Aktivitäten. Die prächtige Fassade und die weitläufigen Gärten sorgen für ein bezauberndes Ambiente auf dem Gelände. Die Wohnungen zum Verkauf in Alicante verfügen alle über großzügige Terrassen mit atemberaubendem Meerblick. Darüber hinaus bieten die Gemeinschaftsbereiche Gärten, einen Außenpool und einen großen beheizten Innenpool, der das ganze Jahr über genutzt werden kann.

Die zukünftigen Bewohner haben die Freiheit, die Unterkunft zu wählen, die am besten zu ihren Vorlieben passt, von 2- oder 3-Schlafzimmer-Wohnungen bis hin zu Penthäusern und Erdgeschosswohnungen mit Privatgärten. Alle diese Wohneinheiten sind mit großzügigen Terrassen, modernen Küchen mit viel Stauraum und hochwertigen Haushaltsgeräten ausgestattet.


ALC-00238

Standort auf der Karte

Orihuela, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
