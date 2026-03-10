Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  5. Garage

Mehrstöckige Wohnungen mit Garage in Spanien

Extremadura
4
Badajoz
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Blanes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Stockwerk 2
GROSSE, KÜRZLICH GEBAUTE DUPLEX-WOHNUNG MIT 5 SCHLAFZIMMERN, POOL UND GROßER TERRASSE, IN BL…
$453,261
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Spanien

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen