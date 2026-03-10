Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  5. Bergblick

Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Spanien

Extremadura
4
Badajoz
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Blanes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Stockwerk 2
GROSSE, KÜRZLICH GEBAUTE DUPLEX-WOHNUNG MIT 5 SCHLAFZIMMERN, POOL UND GROßER TERRASSE, IN BL…
$453,261
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Spanien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen