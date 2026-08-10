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Penthäuser mit Swimmingpool in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
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11 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/4
Ikonisches, schlüsselfertig eingerichtetes Penthouse mit Meerblick, einer weitläufigen Terra…
$785,961
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Penthouse mit riesiger Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Gemeinschaftspool …
$1,74M
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubendes möbliertes, schlüsselfertiges Penthouse mit privatem Pool und Dachterrasse, …
$1,58M
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TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 154 m²
Stockwerk 3/3
Hochwertiges Apartment mit Terrasse und atemberaubender Aussicht in einer luxuriösen Wohnanl…
$783,965
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 587 m²
Stockwerk 2/3
XXL Highend Penthouse in einem exklusiven Gebäude mit Fitnessstudio, Innenpool und Meerblick…
$4,99M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/3
Herrliches Doppelhaus-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einer Dachterrasse und einem …
$1,47M
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives, bezugsfertiges Penthouse mit Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick in einer…
$1,35M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Stockwerk 2/2
Neubau Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Panoramablick und Gemeinschaftspools inmitte…
$1,12M
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Highend-Penthouse in einem exklusiven Gebäude mit Fitnessraum, Innenpool und Meer…
$2,80M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 3
Stilvolles, schlüsselfertiges Penthouse mit Panoramablick auf die Berge, erstklassigen sozia…
$648,521
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Penthouse in San Pedro Alcantara, Spanien
Penthouse
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Stockwerk 5/5
¡Excelente ubicación! „Moderne Häuser mit einem exquisiten Design, 10 Minuten von Puerto Ban…
$1,01M
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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
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