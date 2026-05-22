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Wohnungen mit Terrasse in Madrid, Spanien

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Madrid, Spanien
UP UP
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madrid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 4
Willkommen in der Spitze von Madrid leben. Entdecken Sie ein architektonisches Juwel im Herz…
$1,83M
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