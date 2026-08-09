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Wohnungen in Niederampurien, Spanien

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
15
Sant Feliu de Guixols
4
30 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$669,459
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$588,660
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$888,765
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Wohnung 1 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, einem Schlafzimmer mi…
$340,505
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$571,349
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$894,536
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Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$588,662
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Penthouse 4 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 5
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,74M
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$507,866
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$923,367
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$681,002
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Wohnung 1 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, einem Schlafzimmer mi…
$317,114
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$473,238
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Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
$594,440
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Wir gratulieren allen Kunden, die so lange auf ein Angebot an der Costa Brava gewartet haben…
$3,21M
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
$588,669
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,35M
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Wohnung 5 zimmer in Begur, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Moderne Neubauwohnungen in der Nähe der Bucht Sa Riera in Begur Perfekt zwischen üppigen Pin…
$811,866
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Torre Valentina, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Torre Valentina, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Geräumige Wohnung mit Meerblick in Sant Antonio de Calonge, nur wenige Minuten vom Strand un…
$768,497
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$432,839
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wohnung in einem modernen Komplex in der ersten Linie des Meeres in der Stadt Playa de Aro a…
$869,110
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Wohnung im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse in einer Elite-Komplex in der ersten Linie …
$1,16M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Wohnung in einem modernen Komplex in der ersten Linie des Meeres in der Stadt Playa de Aro a…
$1,05M
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Wohnung 3 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 5
FANTASTISCHE RENOVIERTE WOHNUNG MIT MEERBLICK IN CALA SALIONS, TOSSA DE MAR  Schöne kompl…
$171,196
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Wohnung nach großer Renovierung in der ersten Linie des Meeres in der Stadt Playa de Aro an …
$854,005
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnung nach großer Renovierung in der ersten Linie des Meeres in der Stadt Playa de Aro an …
$755,242
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Wir gratulieren allen Kunden, die so lange auf ein Angebot an der Costa Brava gewartet haben…
$3,47M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Wir gratulieren allen Kunden, die so lange auf ein Angebot an der Costa Brava gewartet haben…
$3,13M
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Wohnung 4 zimmer in Sant Antoni, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Antoni, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/5
Gemütliche Wohnung in der ruhigen und gemütlichen Stadt Sant Antoni de Calonge, nur 200 Mete…
$249,959
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Eigenschaftstypen in Niederampurien

2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Niederampurien, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
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