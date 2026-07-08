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Wohnungen mit Garage in Niederampurien, Spanien

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Platja dAro
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Sant Feliu de Guixols
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
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Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$588,662
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Eigenschaftstypen in Niederampurien

2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Niederampurien, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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