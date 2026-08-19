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Wohnungen am Meer in la Plana Alta, Spanien

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penthäuser
3
2 Zimmer
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3 Zimmer
14
3 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 373 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses High-End-Penthouse in Strandnähe mit unglaublichem Blick auf das Meer und einer g…
$1,33M
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Wohnung 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Stockwerk 1/3
Fantastische Erdgeschosswohnung direkt am Meer mit einer großen Terrasse mit privatem Pool u…
$864,383
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Wohnung 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 241 m²
Stockwerk 1
Luxuriöse Wohnung in der mittleren Etage in Strandnähe mit herrlichem Meerblick, großer Terr…
$711,080
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Immobilienangaben in la Plana Alta, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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