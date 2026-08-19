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Wohnungen mit Garage in la Plana Alta, Spanien

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penthäuser
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/11
Wir bieten Ihnen eine Wohnung in der sehr schönen Wohnanlage Ciudad Jardín, in Oropesa del M…
$239,869
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Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/11
Wir präsentieren Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres mit einem frontalen Blick auf das…
$349,479
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Immobilienangaben in la Plana Alta, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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