  2. Spanien
  3. Granada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Golfplatz

Häuser in der Nähe des Golfclubs in Granada, Spanien

Almunecar
6
1 immobilienobjekt total found
Villa in Calahonda, Spanien
Villa
Calahonda, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Eine große, hochwertige, gebaute klassische Villa in ausgezeichnetem Zustand in einer sehr r…
$2,95M
