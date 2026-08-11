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Villen mit Pool in Elx Elche, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Im Verkauf, große Villa mit Pool in LA HOYA, nur 4 km. de La Marina, verteilt auf 2 Etagen p…
$495,898
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Luxusvillen in der Nahe des Strandes an der Costa Blanca Willkommen zu einer exklusiven Pro…
$622,373
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Die Villa wird in der Gegend von Buenos Aires, Elche Pedanias verkauft. Das Anwesen verfügt …
$649,390
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Luxus Villa mit 7.000 qm Grundstück befindet sich 6 km von den Stränden und 9 km. von Alican…
$1,62M
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Eine 200 m2 CHALET STUPENDO, auf der Straße von Elche nach Santa Pola, so hat es eine ausgez…
$543,126
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Immobilienangaben in Elx Elche, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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