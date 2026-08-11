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Villen am Meer in Elx Elche, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Bungalow in der Nähe des Meeres in La Marina, Costa Blanca - AS119345 2 Schlafzimmer, 1 Bade…
$754,284
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Villas for sale in El Pinet, Alicante Beach walking distance! It is a private residential co…
$689,166
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Immobilienangaben in Elx Elche, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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