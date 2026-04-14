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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Elx Elche, Spanien

penthäuser
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Elx Elche, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Elx Elche, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bereich u…
$277,776
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Immobilienangaben in Elx Elche, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
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Günstige
Luxuriös
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