  2. Spanien
  3. el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garage

Stadthäuser mit Garage in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Komfortables Stadthaus in einer modernen Anlage in Monforte del Cid. Monforte del Sid ist ei…
$289,345
Reihenhaus 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/2
Komfortables Stadthaus in einer modernen Anlage in Monforte del Cid. Es befindet sich in ein…
$283,558
