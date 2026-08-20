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Häuser mit Pool in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

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Aspe
40
13 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Elegante Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool auf einem riesigen Grundstück …
$416 570
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Haus 3 Schlafzimmer in Aspe, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Aspe, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Eingebettet in die ruhige Landschaft von Aspe, Alicante, bieten diese luxuriösen 3-Zimmer-ab…
$263 349
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Villa 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Moderne Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool inmitten der Natur Lieferterm…
$359 137
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Reihenhaus 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общественным бассейном, расположенным рядом …
$422 287
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Villa 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Atemberaubende Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool in der Nähe eines Golfpla…
$349 449
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Villa 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Attraktive Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool inmitten der Natur Liefert…
$283 563
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Luxuriöse Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool auf einem riesigen Grundstück …
$378 643
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Villa 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Atemberaubende Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool in der Nähe eines Golfpla…
$367 169
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Villa 4 zimmer in Aspe, Spanien
Villa 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Fantastische Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool inmitten der Natur Liefe…
$281 114
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Villa 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Hervorragende Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool in der Nähe eines Golfplat…
$343 683
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Villa 7 zimmer in Aspe, Spanien
Villa 7 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Attraktive Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und Garten in privilegierter Lage Wir…
$413 192
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Villa 7 zimmer in Aspe, Spanien
Villa 7 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Atemberaubende Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und Garten in einer privilegierten G…
$426 834
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Villa 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Atemberaubende Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool in der Nähe eines Golfpla…
$380 588
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Eigenschaftstypen in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio

villen
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Golfplatz in der Nähe
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