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Apartments mit Pool in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

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Aspe
10
Petrer
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Aspe, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit Garten und Terrasse mitten in der Natur Liefertermin: Sept…
$225 118
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Penthouse 4 zimmer in Aspe, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Garten und herrlichem Bergblick inmitten de…
$236 642
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Eigenschaftstypen in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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