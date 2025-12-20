Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Bergblick kaufen in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

Aspe
8
Petrer
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
$353,894
Wohnung 3 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
$237,863
Wohnung 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
$324,886
Penthouse 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
$353,894
Penthouse 3 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
$255,268
Wohnung 3 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
$278,474
