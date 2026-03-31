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Wohnung mit Garten kaufen in el Camp de Morvedre, Spanien

2 Zimmer
6
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Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Fantastische Wohnung im Erdgeschoss mit Terrasse, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und …
$326,681
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Immobilienangaben in el Camp de Morvedre, Spanien

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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