Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. el Camp de Morvedre
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in el Camp de Morvedre, Spanien

2 Zimmer
7
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/6
Moderne Wohnung in einem einzigartigen gated Komplex aus dem Entwickler in Canet d'en Bereng…
$317,122
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/6
Moderne Wohnung in einem einzigartigen gated Komplex aus dem Entwickler in Canet d'en Bereng…
$305,548
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Canet den Berenguer, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Canet den Berenguer, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/6
Moderne Wohnung in einem einzigartigen gated Komplex aus dem Entwickler in Canet d'en Bereng…
$312,493
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in el Camp de Morvedre, Spanien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen