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Gewerbeimmobilien in Vega Baja del Segura, Spanien

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Torrevieja
48
Orihuela
9
63 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 202 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 202 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 202 m²
$212,542
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Gewerbefläche 60 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese Gewerbefläche im Erdgeschoss, auf Straßenebene, befindet sich im nördlichen Teil von T…
$151,025
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Gewerbefläche 300 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 300 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Top Location! Geräumige kommerzielle Pand von 300 m2 im Zentrum Schöne Gewerbeimmobilie von …
$667,322
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TekceTekce
Gewerbefläche 400 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 400 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Einzigartige Gelegenheit in Torrevieja! Zu verkaufen: geräumiges Eckgebäude mit maximaler Si…
$313,792
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Gewerbefläche 242 m² in Dehesa de Campoamor, Spanien
Gewerbefläche 242 m²
Dehesa de Campoamor, Spanien
Fläche 242 m²
Geschäftslokal in Lomas de Cabo Roig. Gewerbeflächen zum Verkauf in einem Einkaufszentrum in…
$360,413
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Gewerbefläche 23 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 23 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 23 m²
Garage mit Abstellraum vor "Parque de las Naciones", Torrevieja
$23,614
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Gewerbefläche 910 m² in Daya Nueva, Spanien
Gewerbefläche 910 m²
Daya Nueva, Spanien
Fläche 910 m²
Verkauf: betriebsbereit: Gewerbegebäude mit einer Gesamtfläche von 910 m2 auf einem Grundstü…
$784,771
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Fertiges Geschäft 110 m² in Torrevieja, Spanien
Fertiges Geschäft 110 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Geräumige Gewerbeimmobilien im Herzen von Torrevieja, mit 1 Badezimmer, bereit für jede Art …
$182,250
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Gewerbefläche 270 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 270 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 270 m²
Verkauf: Gewerbeimmobilie (Sportschule) mit einer Fläche von 270 m2, im Zentrum von Torrevie…
$313,908
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Gewerbefläche 250 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 250 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 250 m²
Große Gewerbefläche für 5 Unternehmen im Zentrum von Torrevieja. Große Geschäftsräume in ein…
$342,974
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Gewerbefläche 100 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Orihuela, Spanien
Fläche 100 m²
Verkauf: ein bestehendes Unternehmen, ein Schönheitssalon in der Gegend von Playa Flamenca. …
$406,802
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Gewerbefläche 103 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 103 m²
Orihuela, Spanien
Fläche 103 m²
Neue vollbetriebliche Firma zum Verkauf in Playa Flamenca. Das Hotel liegt im ersten Stock e…
$348,671
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Gewerbefläche 29 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 29 m²
La Mata, Spanien
Fläche 29 m²
Geschlossene Doppelgarage im Zentrum von La Mata, neben dem Strand . Geschlossene Doppelgara…
$44,761
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Gewerbefläche 300 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 300 m²
Orihuela, Spanien
Fläche 300 m²
Geschäftsräume in La Zenia. Geschäftsräume von 300 m2 in La Zenia. Es besteht aus 150 m…
$325,534
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Gewerbefläche 100 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Restaurant in der Nähe von Playa del Cura zu verkaufen . Lokales Restaurant in der Nähe von …
$156,954
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Restaurant, Café 800 m² in Guardamar del Segura, Spanien
Restaurant, Café 800 m²
Guardamar del Segura, Spanien
Fläche 800 m²
Premium Restaurant Komplex an der Costa Blanca!Guardamar del Segura (Provinz Alicante)Kosten…
$1,71M
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Geschäft 507 m² in Torrevieja, Spanien
Geschäft 507 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 507 m²
Großes 507 m² großes Gewerbeobjekt in Strandnähe in Torrevieja Alicante Die Gewerbeimmobilie…
$2,31M
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Gewerbefläche 200 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 200 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 200 m²
Geschäftslokal zwischen den Stränden von El Cura und Los Locos im Zentrum von Torrevieja
$203,343
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Gewerbefläche 60 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Gewerbeimmobilie mit etabliertem Friseursalon zu verkaufen – Citrus Centre, Playa Flamenca …
$354,207
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Gewerbefläche 21 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 21 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 21 m²
Suchen Sie nach einem Lokal, um zu investieren oder Ihr Geschäft zu etablieren? Schauen Sie …
$21,938
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Gewerbefläche 90 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 90 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Zentrum von Torrevieja. Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Ze…
$267,287
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Gewerbefläche 316 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 316 m²
La Mata, Spanien
Fläche 316 m²
Geschäftslokal neben dem Strand von La Mata-Torrevieja. 25 Gewerbeflächen am Strand von La M…
$107,246
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Gewerbefläche 17 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 17 m²
La Mata, Spanien
Fläche 17 m²
Sehr große Garage zum Verkauf, nur 50 Meter vom Strand entfernt und im Herzen von La Mata. I…
$14,335
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Gewerbefläche 626 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 626 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 626 m²
Aparthotel zum Verkauf in der Stadt Los Balcones , Torrevieja (Alicante) . Das Hotel befinde…
$1,91M
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Gewerbefläche in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche
Orihuela, Spanien
Zimmer 1
(RU) Продаётся комерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 170…
$731,300
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Gewerbefläche 63 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 63 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 63 m²
Geschäftsräume in Torrevieja zum verkauft zu einem sehr günstigen Preis. Es hat 63 m2 Fläche…
$52,030
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Gewerbefläche 166 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 166 m²
La Mata, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 166 m²
Geschäftsräume 166 Quadratmeter nur 30 Meter vom Meer entfernt in La Mata von Torrevieja. Es…
$183,964
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Gewerbefläche in San Miguel de Salinas, Spanien
Gewerbefläche
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Das Haus befindet sich im ersten Stock und hat insgesamt 468 m2 verteilt auf ein großes Wohn…
$1,15M
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Gewerbefläche 98 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 98 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
98 m2 großes Ladenlokal, das als Pizzeria dient. Es liegt 300 m vom Strand entfernt im Süden…
$159,276
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Gewerbefläche 280 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 280 m²
La Mata, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 280 m²
Diese prächtige, sehr geräumige mechanische Werkstatt mit 280 m2 steht zum Verkauf, die Räum…
$273,170
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