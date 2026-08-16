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Häuser in Autonome Gemeinschaft Madrid, Spanien

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Madrid
7
Galapagar
3
18 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Torrelodones, Spanien
Haus 5 zimmer
Torrelodones, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Wohnungen in der Nähe der Natur und von Annehmlichkeiten in Torrelodones, Madrid Die Gegend …
$1,29M
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Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
This apartment is located on the second floor of a classic building from the 1920s, on Calle…
$1,19M
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Haus 6 zimmer in Torrelodones, Spanien
Haus 6 zimmer
Torrelodones, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Wohnungen in der Nähe der Natur und von Annehmlichkeiten in Torrelodones, Madrid Die Gegend …
$1,63M
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Haus 6 zimmer in Torrelodones, Spanien
Haus 6 zimmer
Torrelodones, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Villen mit hochwertiger Ausstattung in Las Marías Torrelodones Das Projekt befindet sich in …
$1,23M
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Haus 7 zimmer in La Navata, Spanien
Haus 7 zimmer
La Navata, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Spektakuläre unabhängige Luxusvilla mit 6 Schlafzimmern mit privatem Grundstück zwischen Tor…
$1,83M
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Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 156 m²
Built in 1973, this fourth floor apartment overlooking the street is located in one of the m…
$2,70M
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TekceTekce
Haus 6 zimmer in Pozuelo de Alarcon, Spanien
Haus 6 zimmer
Pozuelo de Alarcon, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
$1,68M
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Haus 6 zimmer in Las Rozas de Madrid, Spanien
Haus 6 zimmer
Las Rozas de Madrid, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Wir präsentieren Ihnen dieses architektonische Juwel von 610 m2 mit einem spektakulären zeit…
$2,50M
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Haus 5 zimmer in Las Rozas de Madrid, Spanien
Haus 5 zimmer
Las Rozas de Madrid, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Außergewöhnliche Doppelhaushälfte in Las Rozas! Diese beeindruckende Doppelhaushälfte zeichn…
$783,535
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Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 441 m²
Schöne Eckvilla von 441 m2 auf einem Grundstück von mehr als 800 m2, in einer der besten Urb…
$2,51M
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Haus 5 zimmer in La Navata, Spanien
Haus 5 zimmer
La Navata, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Wunderschöne 4-Zimmer-Doppelhäuser mit privatem Grundstück von 825.000 € zwischen Torrelodon…
$957,654
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Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Einzelvilla von 440 m2, in der exklusiven Gegend von La Moraleja, auf nur 2 Etagen, mit eine…
$2,88M
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Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Fantastische angrenzende Villa von 450 m2, in der exklusivsten Gegend von El Encinar de Los …
$2,56M
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Haus 3 zimmer in Madrid, Spanien
Haus 3 zimmer
Madrid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Entdecken Sie ein einzigartiges Juwel in der Altstadt von Altea! Dieses charmante Stadthaus …
$394,670
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Haus 6 zimmer in Madrid, Spanien
Haus 6 zimmer
Madrid, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
🏡 Corner Penthouse-Stadthaus mit Meerblick – Balcón de Finestrat Entdecken Sie dieses spekta…
$545,573
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Villa in Alcobendas, Spanien
Villa
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
In the prestigious area of La Moraleja this independent villa of more than 1000 m2 is sold o…
$5,96M
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Haus 7 zimmer in Soto del Real, Spanien
Haus 7 zimmer
Soto del Real, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fantastisches Einfamilienhaus in der Sierra de Madrid. Im Herzen von Soto del Real, umgeben …
$893,811
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Haus 4 zimmer in La Navata, Spanien
Haus 4 zimmer
La Navata, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wunderschöne 3-Zimmer-Doppelhäuser mit privatem Grundstück von 750.000 €, zwischen Torrelodo…
$870,595
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