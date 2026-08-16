Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Autonome Gemeinschaft Madrid
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Autonome Gemeinschaft Madrid, Spanien

;
Madrid
5
6 immobilienobjekte total found
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
This apartment is located on the second floor of a classic building from the 1920s, on Calle…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 156 m²
Built in 1973, this fourth floor apartment overlooking the street is located in one of the m…
$2,70M
Eine Anfrage stellen
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 441 m²
Schöne Eckvilla von 441 m2 auf einem Grundstück von mehr als 800 m2, in einer der besten Urb…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Einzelvilla von 440 m2, in der exklusiven Gegend von La Moraleja, auf nur 2 Etagen, mit eine…
$2,88M
Eine Anfrage stellen
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Fantastische angrenzende Villa von 450 m2, in der exklusivsten Gegend von El Encinar de Los …
$2,56M
Eine Anfrage stellen
Villa in Alcobendas, Spanien
Villa
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
In the prestigious area of La Moraleja this independent villa of more than 1000 m2 is sold o…
$5,96M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest

Immobilienangaben in Autonome Gemeinschaft Madrid, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen