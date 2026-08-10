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Penthäuser am Meer in Katalonien, Spanien

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Barcelona
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Penthouse 4 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 5
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
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Penthouse 4 zimmer in Cubelles, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$1,16M
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