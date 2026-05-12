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Wohnungen mit Garage in Castello Castellon, Spanien

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la Plana Alta
27
la Plana Baixa
11
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/11
Wir bieten Ihnen eine Wohnung in der sehr schönen Wohnanlage Ciudad Jardín, in Oropesa del M…
$248,074
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Wohnung 4 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/10
Wohnung in einem sehr schönen Wohnkomplex Ciudad Jardín, in Oropesa del Mar - Cabanes. Auf d…
$263,770
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Wohnung 2 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 11/11
Wohnung in einem sehr schönen Wohnkomplex Ciudad Jardín, in Oropesa del Mar - Cabanes. Auf d…
$211,011
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AdriastarAdriastar
Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 11/11
Wohnung in einer sehr schönen Wohnanlage Ciudad Jardín, in Oropesa del Mar - Cabanes gelegen…
$261,464
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Wohnung 3 zimmer in Cabanes, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cabanes, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/11
Wir präsentieren Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres mit einem frontalen Blick auf das…
$361,434
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Eigenschaftstypen in Castello Castellon

penthäuser
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Castello Castellon, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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