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Wohnimmobilien in Candelaria, Spanien

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Haus 7 zimmer in Araya, Spanien
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Haus 7 zimmer
Araya, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus auf Teneriffa, Candelaria: separate Gästewohnung (ca.44 m²) Tropischer Ga…
$658,917
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