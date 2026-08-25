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Duplexes in Arona, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette in der malerischen Gegend von Chayofita in La Finca.Duplex…
$305 567
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Wir präsentieren diese attraktive Triplex-Wohnung im Komplex San Rafael, auch bekannt als La…
$285 998
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette in Castle Harbor. Maisonette besteht aus: 2 Schlafzimme…
$220 428
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in El Bebedero, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Zum Verkauf steht ein Maisonette-Penhouse im Diana-Komplex in der Buzanada-Zone. Die Wohnung…
$173 777
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Maisonette im Golf Resort-Komplex in der Zone Los Cristianos. …
$425 695
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette-Wohnung im Komplex Parque Tropical in Los Cristianos. Der …
$367 380
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Doppelhaus 3 zimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Duplex-Wohnung mit zwei Schlafzimmern zum Verkauf in der Altamar Paradise-Komplex in Playa d…
$421 935
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Doppelhaus 3 zimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Duplex Penthouse im Parque de la Reina Bereich. Verkauft möbliert. Es gibt einen Parkplatz u…
$219 078
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Doppelhaus 4 zimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Duplex mit Panoramablick auf das Meer, befindet sich in der exklusiven Wohnanlage Bahía de l…
$756 196
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Doppelhaus 4 zimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Zum Verkauf Duplex-Wohnung in der Santa Ana-Komplex in der Costa del Silencio Bereich. Es ha…
$273 984
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