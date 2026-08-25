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Villen mit Pool in Campo de Gibraltar, Spanien

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San Roque
17
Tarifa
8
4 immobilienobjekte total found
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 041 m²
Villa Noon: modernstes Design, nachhaltiger Luxus und eine privilegierte Lage in La Reserva …
$14,80M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Villa HALO ist eine einzigartige Luxusvilla in La Reserva de Sotogrande, einer der exklusivs…
$11,16M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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