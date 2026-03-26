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Penthäuser mit Swimmingpool in Campo de Gibraltar, Spanien

San Roque
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La Linea de la Concepcion
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734,338
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten und ate…
$545,549
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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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