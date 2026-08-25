Penthäuser mit Bergblick kaufen in Campo de Gibraltar, Spanien

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San Roque
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5 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734 338
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Maisonette-Haus auf der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool,…
$447 610
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten und ate…
$545 549
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$700 418
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$987 799
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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

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