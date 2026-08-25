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Penthäuser in Campo de Gibraltar, Spanien

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San Roque
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Tarifa
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16 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$1,09M
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734 338
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Maisonette-Haus auf der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool,…
$447 610
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten und ate…
$545 549
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$780 794
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$819 724
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$700 418
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$987 799
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Maisonette-Penthouse der jüngsten Konstruktion mit Luxusqualitäten. Es befindet sich im Zen…
$428 476
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Maisonette-Penthouse im Jahr 2018 Gebäude mit Pool auf dem Gemeinschaftsdach. Es ist ein dr…
$650 850
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Schönes Penthouse im Ventura-Gebäude, genießen Sie von der privaten Terrasse und dem Gemeins…
$390 510
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
The last attic for sale in a new promotion of the new Ocean View work, enjoys the best rates…
$466 443
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige Zwei-Zimmer-Penthouse in La Alcaidesa bietet einen offenen, Panoramablick a…
$487 533
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390 510
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Fläche 88 m²
Ich verkaufe ein prächtiges Maisonette-Penthouse im Zentrum von Tarifa. Das Haus verfügt übe…
$488 138
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Penthouse 3 zimmer in La Linea de la Concepcion, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Linea de la Concepcion, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
PENTHOUSE IN LA ALCAIDESA MIT GOLF COURS VIEWS, NACH 5 MINUTES aus dem BEACH Außergewöhnlic…
$342 434
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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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