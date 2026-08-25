Wohnungen mit Bergblick kaufen in Campo de Gibraltar, Spanien

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San Roque
54
Tarifa
26
La Linea de la Concepcion
7
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 158 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$983 276
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$1,58M
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$637 814
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$550 690
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734 338
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Maisonette-Haus auf der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool,…
$447 610
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten und ate…
$545 549
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$501 479
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$700 418
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$987 799
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Eigenschaftstypen in Campo de Gibraltar

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

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