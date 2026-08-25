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Wohnungen in Campo de Gibraltar, Spanien

;
San Roque
54
Tarifa
26
La Linea de la Concepcion
7
87 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Linea de la Concepcion, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Linea de la Concepcion, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: In der privilegierten Gegend von La Línea de la Concepción gelegen, biet…
$353 936
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Wohnung 2 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 158 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$983 276
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$1,58M
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$637 814
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Roque, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Ein exklusives Wohnprojekt mit neuen Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern mit …
$768 140
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Linea de la Concepcion, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Linea de la Concepcion, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: In der privilegierten Gegend von La Línea de la Concepción gelegen, biet…
$450 983
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$1,09M
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$550 690
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$507 633
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734 338
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1
Exquisite Wohnung in der mittleren Etage in einem prestigeträchtigen Golfresort mit Terrasse…
$515 043
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Maisonette-Haus auf der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool,…
$447 610
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten und ate…
$545 549
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$1,12M
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Wohnung 5 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$871 323
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$455 305
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$780 794
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$501 479
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$819 724
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$599 078
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$700 418
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Linea de la Concepcion, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Linea de la Concepcion, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: In der privilegierten Gegend von La Línea de la Concepción gelegen, biet…
$570 865
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$396 069
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Roque, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in unserer exklusiven Gemeinschaft von Luxusapartments und Penthäusern im Herzen …
$1,39M
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$987 799
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Studio in Tarifa, Spanien
Studio
Tarifa, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Neubaustudio zu verkaufen .Das Haus ist sehr hell und befindet sich im 3. Stock des Ventura …
$162 713
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Wohnung 4 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in diesem exklusiven Wohnprojekt mit neuen Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 S…
$516 553
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Maisonette-Penthouse der jüngsten Konstruktion mit Luxusqualitäten. Es befindet sich im Zen…
$428 476
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILDRESIDENTIAL COMPLEX IN ALCAIDESA New Build Wohnkomplex ist perfekt integriert die…
$690 672
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Wohnung 5 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN ALCAIDESA, CADIZ Neubau Wohnanlage von Wohnungen und Stad…
$615 220
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Eigenschaftstypen in Campo de Gibraltar

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

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