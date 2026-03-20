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Penthäuser mit Swimmingpool in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3
Atemberaubendes Penthouse mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Grünflächen in einer privi…
$457,814
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Immobilienangaben in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

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