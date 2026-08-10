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Wohnungen am Meer in Calp, Spanien

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penthäuser
62
1 Zimmer
63
2 Zimmer
282
3 Zimmer
398
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22 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 13
Luxuriöse Strandwohnungen in Calpe Alicante Calpe, eingebettet an der Küste der Provinz Alic…
$789,458
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Luxuriöse 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Calpe am Strand von La Fossa …
$1,19M
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Etagenzahl 19
Luxuriöse Immobilien mit Atemberaubendem Blick in Calpe Costa Blanca Die Immobilien sind Tei…
$753,548
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Wohnung 5 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/16
Luxus-Strandwohnung mit großer Terrasse mit Meerblick, gelegen in einem urbanen Resort mit e…
$878,427
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Calpe in der Nähe von Las Salina…
$493,804
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 7
Wunderschönes Apartment in Strandnähe mit Terrasse, tollem Blick auf das Meer und vielen ers…
$514,360
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Wohnung 5 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4/16
Premium-Apartment mit atemberaubendem Meeresblick, gelegen in einem Elite-Resort mit Wellnes…
$695,249
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Luxuriöse 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Calpe am Strand von La Fossa …
$728,903
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Calpe an der Küste Die in Calpe in einem prestigeträchtig…
$591,245
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Wohnung 2 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Luxuriöse 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Calpe am Strand von La Fossa …
$599,731
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Calpe an der Küste Die in Calpe in einem prestigeträchtig…
$1,28M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Calpe in der Nähe von Las Salina…
$796,716
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Penthouse 5 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Stockwerk 16/16
Atemberaubendes Strandpenthouse mit privatem Pool, Dachterrasse, Fitnessstudio, beheizten Po…
$1,93M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Stockwerk 12/12
Wohnungen am Meer in der begehrten Gegend von Calpe an der Costa Blanca In der charmanten St…
$1,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 6
A cozy apartment for sale in the very center of Calpe, on the famous Gabriel Miró street. Th…
$289,708
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Calpe an der Küste Die in Calpe in einem prestigeträchtig…
$515,891
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Calpe in der Nähe von Las Salina…
$458,369
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Stockwerk 18/19
Wohnungen in Strandnähe in Calpe Alicante Costa Blanca Die Luxus-Wohnungen befinden sich in …
$1,88M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Luxuriöse 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Calpe am Strand von La Fossa …
$1,52M
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/13
Brillante Strandwohnung auf der mittleren Etage mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und h…
$573,173
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1
Traumhafte Strandwohnung im mittleren Stockwerk mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und a…
$493,384
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 6
Fantastische Wohnung mit Terrasse mit Meerblick, Spa-Sanctuary, Paddle-Court, modernem Fitne…
$801,299
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