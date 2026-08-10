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Wohnungen am Meer in Barcelona, Spanien

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Badalona
12
Cubelles
5
Gava
4
Sitges
3
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9 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Badalona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Badalona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1
Moderne Design-Wohnungen am Meer in El Gorg Badalona Die Wohnanlage befindet sich in privile…
$637,590
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Wohnung 5 zimmer in Cubelles, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$1,14M
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Wohnung 2 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$1,38M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Cubelles, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$1,06M
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Wohnung 3 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 4/27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$1,50M
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Wohnung 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Meeresnähe Barcelona Passeig de Colom Die Wohnungen liegen ideal am Passeig de …
$2,64M
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Wohnung 5 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 492 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$6,49M
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Penthouse 4 zimmer in Cubelles, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$1,16M
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Wohnung 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Stockwerk 9/27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$2,92M
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Eigenschaftstypen in Barcelona

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Barcelona, Spanien

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