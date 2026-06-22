Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Balearische Inseln
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Balearische Inseln, Spanien

;
Sant Llorenc des Cardassar
30
Santa Ponsa
23
Palma de Mallorca
14
Andratx
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ibiza, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Ibiza, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
High-Luxus-Apartment mit Panoramablick auf das Meer, Swimmingpool und Fitnessraum Apartme…
$1,43M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Balearische Inseln

penthäuser
studio-wohnungen
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Balearische Inseln, Spanien

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen