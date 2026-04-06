Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Sant Llorenc des Cardassar
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien

52 immobilienobjekte total found
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Eden Beach, ein neues Wohnprojekt in Torrevieja, Alican…
$329,351
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie einen Ort, der mediterranes Sonnenlicht, moderne Architektur …
$193,028
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: Im Süden der spanischen Costa Blanca, wo Tradition und moderner Lebensst…
$461,549
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 82 m²
Objektbeschreibung: Im malerischen Städtchen Águilas bieten wir Ihnen eine exklusive Residen…
$340,233
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 115 m²
Objektbeschreibung: In Benijófar entsteht eine exklusive Wohnanlage mit elf sorgfältig gesta…
$400,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 61 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen eines angenehmen Wohngebiets in Bigastro bieten wir Ihnen 18 s…
$240,455
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Nils OttNils Ott
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine exklusive 3-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit 75…
$358,563
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, Ihnen eine exklusive Wohnung präsentieren zu dürfen, von…
$358,563
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 122 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie nach einem Ort, der mediterranes Sonnenlicht, moderne Archite…
$239,996
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: In Playa Flamenca, im Herzen von Orihuela Costa, entsteht ein moderner W…
$563,046
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 124 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des malerischen Mittelmeerstädtchens Águilas entsteht direkt a…
$740,036
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 73 m²
Objektbeschreibung: In der beliebten Playa Flamenca, im Herzen von Orihuela Costa, entsteht …
$374,028
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 121 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Hafenstadt Guardamar del Segura bieten wir Ihnen ein h…
$515,505
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein exklusives 3-Zimmer-Apartment mit einer Wohnf…
$312,740
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 113 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine Residenz mit 43 sorgfältig gestalteten Wohne…
$372,309
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 77 m²
Objektbeschreibung: In der exklusiven Gegend von Cabo Roig erwartet Sie ein Wohnkomplex mit …
$457,081
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 79 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Lage von Benijófar bietet diese exklusive Wohnanlage m…
$289,829
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 174 m²
Objektbeschreibung: In der bezaubernden Umgebung von Santa Pola entsteht ein Wohnprojekt mit…
$652,973
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 157 m²
Objektbeschreibung: Träumen Sie von einem Leben mit Meerblick, einem Morgenkaffee auf einer …
$300,139
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des mediterranen Flairs von Guardamar del Segura erwartet Sie …
$261,189
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 72 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Küstenort Santa Pola bieten wir Ihnen eine Wohnanlage, die…
$280,664
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine einzigartige Residenz mit neun durchdacht gestalte…
$429,588
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 169 m²
Objektbeschreibung: In der begehrten Gegend von Playa Flamenca entsteht eine Residenz mit 43…
$571,638
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 77 m²
Objektbeschreibung: Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem jeder Tag mit Blick auf gepflegte…
$324,768
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 94 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine moderne 4-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche vo…
$443,907
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 80 m²
Objektbeschreibung: In der bezaubernden Umgebung von La Nucía entsteht eine Residenz, die kl…
$501,758
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 97 m²
Objektbeschreibung: In einer charmanten Wohnanlage in Benijófar bieten wir 31 modern gestalt…
$336,797
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 64 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie modernes und komfortables Wohnen in Spanien? Mar de Pulpí bie…
$179,854
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 152 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine Residenz mit 57 Wohneinheiten, die von gemüt…
$1,31M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Wohnung
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 102 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, in die Zukunft von…
$383,765
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen