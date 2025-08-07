Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Badajoz, Spanien

36 immobilienobjekte total found
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
A great penthouse on Estepon's beach. Unrivaled location, surrounded by all kinds of serv…
$341,696
$341,696
Wohnung 1 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Apartment at the beach in Estepona, floor of a very wide room, ideal for holiday rental or a…
$147,526
$147,526
Wohnung 4 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
It is possible to buy two floors in the center, two are sold together, one on the first floo…
$356,883
$356,883
TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Nr.17.2. PFLANZE. Wunderschöne Wohnung im Neubau Im Zentrum der Stadt Estepona gelegen. Groß…
$509,063
$509,063
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Beautifully decorated two -level penthouse with a view of the sea and golf course. With the…
$374,239
$374,239
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Maisonette-Penthouse aus dem Jahr 2018 gebaut. Südwestausrichtung. Erster Stock: offene Küch…
$436,070
$436,070
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Nein. 28. 3. ATTIC PLANT. Wunderschöne Wohnung im Neubau Das Hotel liegt im Zentrum der Stad…
$758,215
$758,215
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Apartment in full sports port with surveillance at 24h, near all services this fantastic flo…
$260,340
$260,340
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Fantastische Zweizimmerwohnung im Herzen von Estepona, sehr gut gelegen in der Nähe aller Ar…
$162,713
$162,713
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
$265,764
Wohnung 4 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Nº18.Plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$487,975
$487,975
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Floor 50 meters from the beach, with three very wide bedrooms with built -in cabinets, a lar…
$229,967
$229,967
Wohnung 4 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Nr.25.3. PFLANZE. Wunderschöne Wohnung im Neubau Im Zentrum der Stadt Estepona gelegen. Groß…
$634,368
$634,368
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
A beautiful apartment in the best district of the Spanish alley due to the views and peace, …
$482,714
$482,714
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Invest in the fashionable city, because Estepona is unique on the Costa del Sol !! In the f…
$378,578
$378,578
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
$334,103
Studio in Helechosa de los Montes, Spanien
Studio
Helechosa de los Montes, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184,408
$184,408
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Nº 20 .2º Plant.Magnifica Apartment of New Construión located in the center of the city of E…
$354,310
$354,310
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Wohnung in einer exklusiven Urbanisation in einem hoch konsolidierten Bereich. Umgeben von K…
$260,340
$260,340
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Nº15.plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$260,722
$260,722
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
In the magnificent urbanization of Coto Real Apartment with a view of the sea Closed urbani…
$195,255
$195,255
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Nº21. 3rd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$550,473
$550,473
Wohnung 1 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137,763
$137,763
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Beautiful apartment in the center of Estepona in an urbanization with a pool and surrounded …
$178,984
$178,984
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Magnificent floor in the first line beach with all the comforts that a property of this cate…
$402,442
$402,442
Wohnung 1 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Charmante Wohnung in der Altstadt auf einer gemeinsamen Terrasse im Erdgeschoss bestehend au…
$151,865
$151,865
Wohnung 4 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Four bedroom apartment in the first line of beach in the historic center of Estepona, with f…
$581,426
$581,426
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288,392
$288,392
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Great apartment located in the sports port of Estepona, an area in great demand for its prox…
$258,062
$258,062
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Tolles Haus im ersten Stock mit seitlichem Blick auf das Meer. Es besteht aus 3 Schlafzimmer…
$205,018
$205,018

