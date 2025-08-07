Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Garage in Badajoz, Spanien

penthäuser
8
mehrstöckige wohnungen
4
1 Zimmer
7
2 Zimmer
38
Zeig mehr
8 immobilienobjekte total found
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Beautifully decorated two -level penthouse with a view of the sea and golf course. With the…
$374,239
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Maisonette-Penthouse aus dem Jahr 2018 gebaut. Südwestausrichtung. Erster Stock: offene Küch…
$436,070
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
A beautiful apartment in the best district of the Spanish alley due to the views and peace, …
$482,714
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
In the magnificent urbanization of Coto Real Apartment with a view of the sea Closed urbani…
$195,255
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137,763
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Schöne Wohnung im neuen Gartenbereich komplett renoviert, die Wohnung ist in drei Schlafzimm…
$216,950
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Magnificent floor in the first line beach with all the comforts that a property of this cate…
$402,442
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Badajoz, Spanien

