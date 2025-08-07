Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Badajoz, Spanien

Wohnung 4 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Nr.17.2. PFLANZE. Wunderschöne Wohnung im Neubau Im Zentrum der Stadt Estepona gelegen. Groß…
$509,063
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Maisonette-Penthouse aus dem Jahr 2018 gebaut. Südwestausrichtung. Erster Stock: offene Küch…
$436,070
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
Studio in Helechosa de los Montes, Spanien
Studio
Helechosa de los Montes, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184,408
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288,392
Penthouse in Helechosa de los Montes, Spanien
Penthouse
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Attic in the new area of ​​Los Lances Beach. It is located in urbanization with gardens and…
$412,205
Wohnung 3 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Great floor in a high standing residential area, saved 24 hours, in the beach front line 10 …
$649,766
Wohnung 2 Schlafzimmer in Helechosa de los Montes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Nº14. 2nd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$254,300
