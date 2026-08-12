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Duplexes mit Swimmingpool in Andalusien, Spanien

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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$769,821
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Ein makelloses Strand-Doppelhauspenthouse mit Meerblick, gelegen in einem Golfresort mit Inn…
$804,323
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Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Luxuriöse Erdgeschosswohnung mit großem privaten Garten in einer exklusiven Wohnanlage mit Z…
$554,088
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Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556,584
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 1
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$771,110
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Immobilienangaben in Andalusien, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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