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Reihenhaus mit Garten kaufen in Almería, Spanien

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Reihenhaus in Mojacar, Spanien
Reihenhaus
Mojacar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen aan het strand te koop in Mojácar, Costa de Almería Bo…
$668,553
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Reihenhaus 3 zimmer in Cuevas del Almanzora, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Cuevas del Almanzora, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Schlüsselfertiges Luxus-Reihenhaus in einem Golfresort mit Pool, großer Terrasse und herrlic…
$351,813
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Immobilienangaben in Almería, Spanien

mit Garage
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