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Stadthäuser mit Garage in Almería, Spanien

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Reihenhaus 5 zimmer in Pulpi, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein modernes Stadthaus in einem schönen modernen Wohnkomplex in der Stadt P…
$417,707
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Reihenhaus 3 zimmer in Cuevas del Almanzora, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Cuevas del Almanzora, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Schlüsselfertiges Luxus-Reihenhaus in einem Golfresort mit Pool, großer Terrasse und herrlic…
$351,813
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Immobilienangaben in Almería, Spanien

mit Garten
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