Wohnungen mit Bergblick kaufen in Almería, Spanien

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Vera
75
El Ejido
13
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
Eine großartige Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, gelegen am Strand in einem Golfr…
$439,036
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Wohnung 4 zimmer in Vera, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 5
Eine großartige Wohnung im Erdgeschoss mit einem schönen Garten, einem Resort-Pool und einem…
$309,761
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Wohnung 4 zimmer in Vera, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 5
Eine elegante Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, beheiztem Innenpool und hochwertig…
$328,413
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Eigenschaftstypen in Almería

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Almería, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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