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Wohnimmobilien in Alcobendas, Spanien

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8 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 411 m²
Dieses atemberaubende 411 m2 Stadthaus umfasst drei Ebenen und vereint modernes Design, hoch…
$1,85M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Dieses wunderschöne Eck-Stadthaus in El Soto de la Moraleja ist das perfekte Zuhause für Fam…
$1,45M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Dieses elegante Eck-Stadthaus in El Soto de la Moraleja befindet sich in einem privaten Wohn…
$1,50M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Im dritten Stock eines modernen und eleganten Gebäudes in einem der begehrtesten Gegenden vo…
$1,68M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 217 m²
Diese beeindruckende Erdgeschosswohnung befindet sich in einem privaten Wohnkomplex in La Mo…
$1,56M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Dieses 250 m2 Stadthaus mit der Möglichkeit der Erweiterung befindet sich in einem bequem ge…
$1,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcobendas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 139 m²
Ausgezeichnete Wohnung in Soto de la Moraleja in einer fantastischen Urbanisation mit Rund-u…
$766,861
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Villa in Alcobendas, Spanien
Villa
Alcobendas, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
In the prestigious area of La Moraleja this independent villa of more than 1000 m2 is sold o…
$5,96M
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Immobilienangaben in Alcobendas, Spanien

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