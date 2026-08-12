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Chalets mit Swimmingpool in Alicante, Spanien

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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 659 m²
Wir haben diese exklusive Villa zum Verkauf in der Gegend von Los Girasol, hat ein Wohnzimme…
$854,637
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Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 313 m²
Entdecken Sie ein neues Lebenskonzept in einer privilegierten natürlichen Umgebung, mit dem …
$882,337
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 454 m²
Entdecken Sie diese prächtige Villa in Mutxamel in der gleichen Urbanisation La Huerta. Es …
$906,116
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Chalet in Alicante, Spanien
Chalet
Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in Vistahermosa. Casamayor Real Estate präsentie…
$1,33M
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Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 229 m²
Entdecken Sie ein neues Lebenskonzept in einer privilegierten natürlichen Umgebung, mit dem …
$675,621
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 649 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Sie mit dieser exklusiven Villa auf der Straße Rio Turia, i…
$1,29M
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 480 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen diese prächtige Villa zum Verkauf in Muchamiel, die 9…
$963,804
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 217 m²
Villa zu verkaufen in Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate präsentiert dieses großarti…
$376,320
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
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