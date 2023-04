Villajoysa ist ein kleines, aber sehr gepflegtes und gemütliches spanisches Städtchen an der Mittelmeerküste. Es gehört zur Provinz Alicante. Der Ort ist bei Touristen für bunte Häuser, gastfreundliche Bevölkerung und saubere Sandstrände bekannt. Die Spanier selbst finden es ideal für einen ruhigen und entspannten Familienurlaub.

Warum sich der Kauf von Immobilien in Villajoysa lohnt

Die Vorteile des Lebens in dieser spanischen Siedlung liegen auf der Hand:

eine lange Badesaison ( von März bis November);

günstige Lage — bei Bedarf können zwei andere beliebte Urlaubsorte: Benidorm und Alicante in 30 Minuten mit dem Auto erreicht werden;

günstiger Lebensstandard im Vergleich zu spanischen Großstädten;

gute Ökologie aufgrund der Nähe der Stadt zum Mittelmeer.

Besonders zu erwähnen sind die malerischen Sandstrände, die sich entlang des Städtchens erstrecken. Während der Badesaison sind sie mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und anderen Einrichtungen ausgestattet. Die Strände sind von jedem Haus aus in wenigen Minuten zu erreichen.

Welche Immobilien in Villajoysa zum Verkauf stehen

In Villajoysa werden regelmäßig Wohnungen und Häuser zum Verkauf angeboten. Besonders gefragt sind Wohnungen in Neubauten, die sich durch originelle Raumaufteilungen und große Wohnflächen auszeichnen. Man kann Wohnungen in Apartmentkomplexen in Villajoysa für durchschnittlich 2.000-3.000 Euro pro Quadratmeter kaufen.

Wohnungen in älteren Gebäuden sind um 15-20% billiger.

Es gibt auch Privathäuser und Villen, die im klassischen mediterranen Stil in Villajoysa gebaut sind. Die meisten von ihnen liegen an der Küste und bieten malerische Ausblicke auf das Meer. Die Preise für diese Immobilien liegen zwischen 2.000 und 4.000 Euro pro Quadratmeter.

Die besten Orte für den Kauf einer Immobilie

Die spanische Stadt ist im Großen und Ganzen in das Zentrum und die Außenbezirke unterteilt. Das Zentrum ist ziemlich überfüllt und eng — es lohnt sich, hier ein Haus zu kaufen, nur um es zu vermieten.

Wenn die Quadratmeter für sich selbst gekauft werden, ist es besser, den Kauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Villajoysa in Meeresnähe in Betracht zu ziehen. In diesem Fall gibt es einen direkten Zugang zum Strand, einen schönen Blick aus dem Fenster und Privatsphäre.

Ein Haus in Villajoysa zu kaufen ist ideal, wenn Sie eine günstige Immobilie am Mittelmeer erwerben möchten. REALTING wird Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen. Hier können Sie eine große Anzahl von zum Verkauf stehenden Immobilien in dieser spanischen Stadt finden.